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İspanya kraliyet ailesinde 'kayınvalide-gelin' gerginliği

İspanya kraliyet ailesinin Paskalya kutlamaları sırasında bir katedralin içinde çekilen görüntüleri, iki kraliçe arasındaki gerginliği su yüzüne çıkardı. Kral Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia'nın 79 yaşındaki kayınvalidesi Sofía'yı torunlarıyla fotoğraf çekinmeye çalışırken engellemesi, iki kadın arasında fiziksel itişmenin yaşanmasına yol açtı.

05.04.2018 - 08:58 | Güncelleme:
- Getty Images

İspanya, kraliyet ailesinin Paskalya kutlamaları sırasında çekilen görüntüleri ile şoke olmuş durumda.

Pazar günü İspanya kraliyet ailesi, Paskalya'yı kutlamak amacıyla Mayorka adasında bulunan Palma de Mallorca Katedrali'ne gitti.

Ayinin ardından aile üyeleri henüz Katedral'in içindeyken Kraliçe Letizia ve 79 yaşındaki kayınvalidesi Kraliçe Sofía arasında yaşanan gerginlik kamera görüntülerine yansıdı.

Videoyu yayımladıktan sonra silinen bir Twitter hesabıyla dolaşıma giren görüntüler sosyal medyada büyük olay yarattı.

Görüntülerde Kral Felipe'nin annesi Kraliçe Sofía, iki torunuyla beraber fotoğraf çektirmek için poz vermeye çalışırken görülüyor.

Kral Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia ise kollarının altına torunları 10 yaşındaki Sofía ve 12 yaşındaki Leonor'u alan Kraliçe Sofía'nın sürekli önüne geçerek fotoğraf çekinmelerine engel oluyor.

- BBC

Hatta Kraliçe Letizia, kayınvalidesinin kızının omzu üzerindeki elini indirmek için hamle yapıyor, bunun üzerine kayınvalide gelininin kolunu itiyor.

Bu durumu şaşkın bir suratla izleyen Kral Felipe ise iki kadının yanına gelerek bir şeyler söylüyor.

Biraz arkalarında bulunan Kral Felipe'nin babası eski kral Juan Carlos da gerginliği şaşkınlıkla izliyor.

 

Daha sonra bozulan ilişkiler

İspanya kraliyet ailesinin hep beraber kameralar karşısına geçmesi birçok açıdan büyük bir önem teşkil ediyordu.

Normalde kamuoyunun gözlerinden sürekli uzak tutulan ailenin çocukları Sofía ve Leonor, nadir olarak bir etkinliğe katılmıştı.

Eski kral Juan Carlos ise 2014 yılında tahtını oğluna bırakmasının ardından ilk defa bir Paskalya ayinine katılıyordu.

- Getty Images
Eski kral Juan Carlos, eşi Kraliçe Sofia, ailenin çocukları, Kraliçe Letizia ve Kral Felipe

İspanya'da ekonomik krizin patlak vermesinin ardından, Juan Carlos'un yaptığı harcamalar ve kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları kraliyet ailesinin itibar kaybetmesine yol açmıştı.

Bu yüzden Juan Carlos koltuğunu oğlu Felipe'ye bıraktı.

Ancak en son olarak Kral Felipe de Katalonya özerk bölgesi ile ilgili yaşanan siyasi kriz sırasındaki tutumu yüzünden eleştirildi.

İspanyol El Pais gazetesi, bu görüntülerin iki kraliçe arasında kötüleşen ilişkilerin bir yansıması olduğunu söyledi.

İki kadın arasındaki ilişkiler başlarda çok iyiyken son zamanlarda soğumuştu.

Nişanlandıkları sırada eskiden televizyon sunuculuğu yapan Letizia özellikle Sofìa'ya teşekkür etmiş, daha sonra da kayınvalidesine verdiği destek için sık sık minnettar olduğunu dile getirmişti.

Ancak son zamanlarda torunlarına düşkün olan Kraliçe Sofìa'nın kızları istediği kadar görememesi ikili arasında sorun yaratmıştı.

'Taht Oyunları'

İki kraliçe arasındaki gerginlik sosyal medyanın da diline düştü.

Kimileri bu görüntüleri Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Cersei Lannister ve Olenna Tyrell karakterleri arasındaki gerginliğe benzetti.

- BBC

Kimileri de Kraliçe Letizia'yı İngiliz kraliyet ailesinin fotoğrafının önüne geçmeye çalışırken montajladı.

- BBC
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YORUMLAR 3
  • Misafir 18 dakika önce
    Fotoğraf çekinmek nedir?
  • Misafir 28 dakika önce
    "Fotograf çekinmek"?
  • Misafir 31 dakika önce
    Büyütmeyelim, her aile arasında olur böyle şeyler :joy:
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