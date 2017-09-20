İspanya polisinden Katalan hükümetine referandum baskını

Polisin Katalan Ekonomi Bakanlığı'nı basması üzerine Barcelona'nın merkezinde bulunan bakanlık binası önünde protestolar gerçekleşti AFP Polisin Katalan Ekonomi Bakanlığı'nı basması üzerine Barcelona'nın merkezinde bulunan bakanlık binası önünde protestolar gerçekleşti

Katalonya'nın bağımsızlık referandumu kararı almasının ardından tartışmalarının yaşandığı İspanya'da polis , Katalan hükümetine bağlı bazı bakanlık binalarını bastı ve üst düzey bir Katalan yetkiliyi gözaltına aldı.

Referandum tarihine 11 gün kala, Çarşamba sabahı gerçekleşen operasyonda ekonomi ve dışişleri bakanlıklarının yanı sıra Katalonya Başkanlığı binası da basıldı.

Katalonya Başkan Yardımcılığı Genel Sekreteri Josep Maria Jove operasyonda gözaltına alındı. Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise İspanya polisini Katalonya Özerk Yönetimi'nin kurumlarına ve dolayısıyla yurttaşlarına saldırmakla suçlarken "Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Protestolar AFP

Madrid hükümeti, referandumun düzenlenemeyeceğine yönelik mahkeme kararını tanımayan Katalan liderlerin yasaları çiğnediğini savunuyor.

Katalan yetkililerin bakanlık binaları önünde barışçıl protestolar düzenlenmesi çağrısı sonrasında bazı bakanlıklarda gösteriler düzenleniyor.

Katalan Ulusal Meclisi Başkanı Jordi Sanchez de Twitter'dan "Vakit geldi - barışçıl olarak direnelim; çıkalım ve kurumlarımızı savunalım" açıklamasında bulundu.

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Operasyondan önceki gece İspanya polisi, yasaklanan referanduma dair belgeler ele geçirmişti.

Katalan polisi ise bakanlık binalarına girmeye çalışan protestoculara engel oldu.

Katalan hükümeti, İspanya hükümetinin tepkisine rağmen 1 Ekim tarihinde bir bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planlıyor.

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İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosundan geçen bağımsızlık referandumu yasası hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

7,5 milyon kişinin yaşadığı Katalonya'da bağımsızlık referandumuna yönelik anketlerin sayısı fazla değil. Ancak Katalan hükümeti tarafından Temmuz ayında yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 31'inin bağımsızlığı desteklediğini, yüzde 49'unun ise buna karşı çıktığını ortaya koymuştu.

İspanya hükümetinin ilk hedeflerinden biri, oy pusulalarının dağıtımını engellemek.

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İspanya polisinin dün gece ele geçirdiği belgeler arasında üzerinde Katalan hükümetinin logosu olan 45 bin zarf da vardı. Zarfların seçimde kullanılacağından şüpheleniliyor.

Önceki baskınlarda yalnızca posterler ve referanduma çağrı metinleri ele geçirilmişti.

Katalonya'daki üç küçük kasabanın yerel yöneticileri Salı günü referandumun gerçekleşmesine yardım etme suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkmıştı.

İspanya'da savcılar, referandumu destekleyen 700'den fazla yerel yönetici hakkında soruşturma başlatmış durumda. Referandum, gerçekleşmesi durumunda yerel yönetimlere bağlı okul ve benzeri binalarda düzenlenecek.

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