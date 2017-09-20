İspanya polisinden Katalan hükümetinin genel merkezine baskın!

İspanya polisi, Madrid yönetimi tarafından yasadışı ilan edilen tartışmalı bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan hükümetinin genel merkezinde arama yapıyor.

Polisin Ekonomi, Dış İlişkiler, Çalışma ve Sosyal İlişkiler departmanları ile hükümet merkezine girdiği ve 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili yürütülen soruşturma için delil topladığı belirtildi.

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