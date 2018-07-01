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İSPANYA - RUSYA

STAT: Luzhniki Stadı

SAAT: 17.00

YAYIN: TRT 1

İSPANYA: De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Koke; Asensio, Isco; Silva; Diego Costa

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov, Samedov, Kuzyaev, Golovin, Zobnin, Dzyuba

A Grubu'ndaki tek yenilgisini Uruguay karşısında alan Rusya, 6 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve tur atladı. İspanya ise B Grubu'nu 5 puanla lider olarak tamamlasa da beklentilerin altında bir performans ortaya koydu.

TRT 1 CANLI İZLE... İSPANYA - RUSYA...

REKABETTE BÜYÜK FARK

İki ekip, Rusya'nın Sovyetler Birliği (SSCB) dönemi de dahil olmak üzere toplam 12. maçına çıkacak. İspanya ile Rusya arasında geride kalan 11 maçın 5'i Sovyetler Birliği, 6'sı ise Rusya döneminde oynandı. Bu 11 karşılaşmada İspanya 6, Rusya 1 galibiyet elde edebildi, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın 18 golüne, Rusya 8 golle yanıt verebildi.

İLK MAÇ 1964'TE

İspanya ile Rusya arasındaki ilk mücadele 1964 Avrupa Şampiyonası finalinde oynandı. İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan final mücadelesini ev sahibi İspanya 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

ÜÇ FARKLI GALİBİYETLER 2008'DE



İki takım arasındaki en farklı galibiyetleri de İspanya elde etti. İspanya ile Rusya arasında 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan iki maçı da İspanya 3 farklı kazanmayı başardı. Bu karşılaşmalar rekabetteki en farklı sonuçlar olarak da kayıtlara geçti. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İspanya 4-1 galip tamamladı. İki ekip aynı turnuvanın yarı finalinde de karşı karşıya geldi. İspanya ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren o karşılaşmayı da 3-0 galip bitirerek adını finale yazdırdı.

SON RANDEVU GEÇEN YIL

İspanya ile Rusya son kez geçtiğimiz yıl Saint Petersburg şehrinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 İspanya üstünlüğü ile tamamlanan hazırlık karşılaşması 3-3'lük sonuçla bitti.

RUSYA'NIN TEK GALİBİYETİ

Rusya'nın, İspanya karşısındaki tek galibiyeti Sovyetler Birliği döneminde geldi. Moskova'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Rusya ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 galip tamamlayarak rakibine karşı tarihindeki ilk ve tek galibiyetini kazandı.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

RUSYA

Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Rusya Milli Takımı'nın turnuva öncesi form grafiği, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

FORM GRAFİĞİ

Rusya Milli Takımı'nın kalesini 1992'den 2002'ye kadar koruyan Stanislav Cherchesov'un, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından teknik direktörlüğe getirildiği Rusya, Dünya Kupası'na ev sahibi kontenjanından katılma hakkı kazandı.

Milli takıma gelmeden önce Legia Varşova'yı Polonya liginde şampiyonluğa taşıyan Cherchesov yönetimindeki Rusya, Dünya Kupası'nın provası niteliğindeki 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz, Meksika ve Yeni Zelanda ile A Grubu'nda mücadele etti.

3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Rusya, 3 gol attığı ve 3 gol yediği gruptan çıkmayı başaramadı. 2018'de oynadığı hazırlık maçlarında Brezilya, Fransa ve Avusturya'ya yenilen Rusya, Türkiye'yle de berabere kaldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Sovyetler Birliği döneminde Lev Yashin, Igor Chislenko, Oleg Blokhin, Eduard Streltsov gibi futbolcuların sürüklediği ülkenin kalesini, CSKA Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi'nde 6 şampiyonluk yaşayan Igor Akinfeev koruyor.

Rusya'nın kadrosunda Fedor Smolov (Krasnodar), Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Alexander Golovin (CSKA Moskova) ve Alan Dzagoev (CSKA Moskova) dikkati çekiyor.

Teknik direktör Cherchesov, Rusya Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu olan 38 yaşındaki Sergey Ignashevich ve 34 yaşındaki Yuri Zhirkov'un da tecrübeleriyle katkı yapmasını bekliyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Rusya, 1991'de dağılan SSCB ismiyle Dünya Kupası'na 7 kez katıldı. Turnuvada ilk kez boy gösterdiği İsveç 1958'de çeyrek finale çıkan SSCB, 1962 ve 1970'de de aynı başarıyı tekrar etti.

En büyük başarısını ise İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'nda yakaladı. İtalya, Kuzey Kore ve Şili ile yarıştığı grubu lider bitirerek 2. tura yükselen SSCB, Macaristan'ı 2-1 ile geçerek adını ilk defa yarı finale yazdırdı. SSCB, yarı finalde Batı Almanya'ya, üçüncülük karşılaşmasında da Portekiz'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Sovyetler Birliği sonrası dönemde turnuvaya 3 kez (1994, 2002, 2014) katılabilen Rusya, üçünde de grup aşamasını geçemedi.

Dünya kupalarında 9 maç yapan Rusya, 2'şer galibiyet ve beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Rusya, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı ve 13 gol yedi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın ve SSCB'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:

Rusya:

1994 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

SSCB:

1958 - Çeyrek final

1962 - Çeyrek final

1966 - 4'üncü

1970 - Çeyrek final

1982 - İkinci tur

1986 - Son 16 turu

1990 - Grup aşaması

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İSPANYA

Portekiz, Fas ve İran ile B Grubu'nda yer alan İspanya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Kaleci kökenli teknik adamlardan Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İtalya, Arnavutluk, İsrail, Makedonya ve Lihtenştayn ile G Grubu'nda mücadele etti.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İspanya, 2016'da göreve gelen teknik direktör Lopetegui yönetiminde kadrosunu yeniden yapılandırarak çıkışa geçti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 9'undan galip ayrılan ve tek beraberliğini İtalya deplasmanında alan İspanya, G Grubu'nu 28 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki Dünya kupalarında Raul Gonzalez, David Villa, Xavi, Carles Puyol ve Iker Casillas gibi yıldız oyuncuların forma giydiği İspanya, kaptan Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta, Isco ve Diego Costa gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

FIFA dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunan İspanya'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5'er kez sarsan Costa, Isco, Alvaro Morata ve David Silva sağladı.

Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan İspanya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, önceki yıllarda olduğu gibi önde gelen İspanyol takımları oluşturdu. Real Madrid'den 6, Barcelona ve Atletico Madrid'den 3'er futbolcu İspanya Milli Takımı'nda aday kadroya adını yazdırdı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı. Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1950 - Dördüncülük

1962 - Grup aşaması

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - Son 16 turu

1994 - Çeyrek final

1998 - Grup aşaması

2002 - Çeyrek final

2006 - Son 16 turu

2010 - Şampiyon

2014 - Grup aşaması

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SON 16 TURU EŞLEŞMELERİNİN TARİHLERİ VE PROGRAMI

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı)

21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı)