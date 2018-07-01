Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından A Grubu'nda yer alan ev sahibi Rusya ile B Grubu'nda İspanya bugün mücadele edecek. İspanya'nın, aralarında oynadıkları karşılaşmalarda Rusya'ya büyük üstünlüğü bulunuyor. İspanya, rakibine karşı 2008 yılında üç farklı galibiyetler elde etti. Peki, İspanya - Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak? İşte İspanya - Rusya maçı ile ilgili tüm detaylar...
İSPANYA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak ve çeyrek finale yükselecek ekibin belirleneceği İspanya-Rusya karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.
Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
REKABETTE BÜYÜK FARK
İki ekip, Rusya'nın Sovyetler Birliği (SSCB) dönemi de dahil olmak üzere toplam 12. maçına çıkacak.
İspanya ile Rusya arasında geride kalan 11 maçın 5'i Sovyetler Birliği, 6'sı ise Rusya döneminde oynandı. Bu 11 karşılaşmada İspanya 6, Rusya 1 galibiyet elde edebildi, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
İspanya'nın 18 golüne, Rusya 8 golle yanıt verebildi.
İLK MAÇ 1964'TE
İspanya ile Rusya arasındaki ilk mücadele 1964 Avrupa Şampiyonası finalinde oynandı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan final mücadelesini ev sahibi İspanya 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
ÜÇ FARKLI GALİBİYETLER 2008'DE
İki takım arasındaki en farklı galibiyetleri de İspanya elde etti.
İspanya ile Rusya arasında 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan iki maçı da İspanya 3 farklı kazanmayı başardı. Bu karşılaşmalar rekabetteki en farklı sonuçlar olarak da kayıtlara geçti.
2008 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İspanya 4-1 galip tamamladı.
İki ekip aynı turnuvanın yarı finalinde de karşı karşıya geldi. İspanya ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren o karşılaşmayı da 3-0 galip bitirerek adını finale yazdırdı.
SON RANDAVU GEÇEN YIL
İspanya ile Rusya son kez geçtiğimiz yıl Saint Petersburg şehrinde karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 2-1 İspanya üstünlüğü ile tamamlanan hazırlık karşılaşması 3-3'lük sonuçla bitti.
RUSYA'NIN TEK GALİBİYETİ
Rusya'nın, İspanya karşısındaki tek galibiyeti Sovyetler Birliği döneminde geldi.
Moskova'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Rusya ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 galip tamamlayarak rakibine karşı tarihindeki ilk ve tek galibiyetini kazandı.
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