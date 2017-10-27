İspanya Senatosu'nda kritik Katalonya oylaması

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İspanya Senatosu bugün Katalonya Özerk Bölgesi Yönetimi'nin bazı yetkilerinin kısılmasını da öngören düzenlemeyi görüşecek.

İspanya hükümeti, anayasanın 155. maddesini Senato'nun onayına sunuyor.

Söz konusu madde, özerk bölgelerde bir kriz durumunda ulusal hükümetin yönetimi doğrudan eline almasına olanak tanıyor.

Maddede, bir bölgesel yönetimin "İspanya'nın genel çıkarlarına ciddi bir tehdit oluşturacak şekilde davranması" halinde, merkezi hükümetin bu yönetimi "zorla yasalara uygun davranmasını sağlamak için gerekli önlemleri almasına" izin veriyor.

Gündemdeki olağanüstü önlemler arasında Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'un görevden alınması ve bölgede erken seçime gidilmesi ile İspanya'nın Katalonya'nın bütçesine, polis gücüne ve kamu medyasına yönelik işleri devralması da var. İspanya'da daha önce anayasanın 155. maddesine hiç başvurulmamıştı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, gelinen noktada Katalonya yönetiminin bazı yetkilerini almaları gerektiğini çünkü önlerinde başka seçenek olmadığını söyledi.

Mariano Rajoy, Katalonya yönetimini, bağımsızlık talebinde ısrar ederek "hukukun üstünlüğü prensibine uymamakla" suçladı.

Katalonya Parlamentosu da toplantıda

Öte yandan, Katalonya Parlamentosu bağımsızlık ilanını da kapsayan seçenekleri tartışıyor.

Carles Puigdemont parlamentoyu göreve çağırmış, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda devreye girmesini istemişti.

Katalonya'da 1 Kasım'da yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesi'nin "yasa dışı" olduğuna hükmettiği bağımsızlık referandumuna katılım oranı yüzde 43 olmuştu.

Referanduma katılanların yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti.

Puigdemont bu sonuç sonrası bir bağımsızlık deklarasyonunu imzalamış ancak bunun uygulanmasını askıya alarak Katalonya ile İspanya hükümetleri arasında müzakere çağrısı yapmıştı.

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Katalonya Parlamentosu'nun Perşembe günü başlayan oturumunda yerel yönetimin bir sözcüsü, referandum sonuçlarının hayata geçirilmesi yönünde bir tasarının bugün meclise sunulacağını söyledi.

Daha sert çizgideki ayrılıkçılar resmen bağımsızlık ilanında ısrarlı.

İspanya Parlamentosu'ndan özerkliği kısıtlayan kararların geçmesinin bu eğilimi güçlendirebileceği belirtiliyor.

Katalan koalisyon hükümetine destek veren bağımsızlık yanlısı sol parti CUP'den bir milletvekili, "Katalan cumhuriyeti yolunda ilerleyeceğiz" dedi.

Barcelona'da yayımlanan günlük El Periodico gazetesi de bugün "Bağımsızlık ilanı ve Güle Güle" manşeti ile çıktı.

Fakat bağımsızlığa karşı olan Yurttaşlar Partisi'nin lideri, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'u, krizi müzakereler yoluyla çözme konusunda sayısız fırsatı kaçırmakla suçladı.

İspanya Senatosu ve Katalonya Parlamentosu'ndaki oturumlar yarın da sürebilir.

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