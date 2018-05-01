Bedia Ceylan Güzelce, Madrid'i kaleme aldı. Benim için Madrid, orijinal bir Goya tablosunun karşısında durduğum an başladı. O’nun, ortasına devler yerleştirdiği bozkır tasvirlerinden, sonsuz sarı çayırlıklarından geçerek gelmiştim şehir merkezine. Ünlü ressam Francisco Goya’nın neden o dev figürleri resmettiğini anlamak için bu ucu bucağı belirsiz coğrafyanın insanı delirten dinginliğine bir kere şöyle uzun uzun bakmanız yeterli.

FLAMENKO İZLEYİN

Madrid başlı başına bir kültür-sanat kenti. Sadece bu etkinliklere katılarak hiç boş zaman kalmadan birkaç gün geçirebilirsiniz. Turistik olmasına rağmen geleneksel değerlerin de yaşatıldığı bir şehir. İşte birkaç yüzyıldır İspanyol kültürünün sembollerinden olan flamenko müziği ve dansının yaşatılması da bu yüzden. Teatral bir havası olan ateşli flamenko gösterilerini izlerken, içiniz ısınacak ve siz de dans etmek isteyeceksiniz. Türkiye’de de sahne alan Joachim Cortez flamenko dansının ustaları arasında ama göreceksiniz ki, İspanya’da onun gibi niceleri var aslında. Café de Chinitas, Torres Bermejas ve Corral de la Moreria şehir merkezinde flamenko izlemek için gidebileceğiniz yerler. Madrid, başlıbaşına bir kültür sanat kenti.

GECE YARISI UYANAN KENT: LİZBON!

GÜNEŞ KAPISI

‘İspanya’nın kalbi’ olarak kabul edilen Puerto Del Sol (Güneş Kapısı) Meydanı, sokak müzisyenlerini dinleyip ışık gösterilerini izleyebileceğiniz ‘en İspanyol’ yer. Orada dev bir ayı ve çilek ağacı heykelleri sizi gözlüyor olacak. Üşüyünce meydanın etrafındaki kafelerden birine oturup ısınabilirsiniz.

BOLONEZ SOSUN DOĞDUĞU YER: BOLOGNA!

TAPAS TADIN

Restoranlarda siz sipariş vermeden önce masanıza küçük tabaklarda lezzetli mezeler geliyor. İspanya’da bu mezelere tapas deniyor.

PARİS'TE GEZİLECEK YERLER...

PRADO’YU GEZİN

Prado Müzesi’ndeki koleksiyonlar antik çağ heykellerinden güncel sanat eserlerine uzanıyor. Müzenin başyapıtları ise İspanyol ressam Francisco Goya’nın tabloları. Prado’da ayrıca Rubens, Velasquez ve Durer’in eserlerini de görebilirsiniz.

IHLAMUR KOKAN ŞEHİR: BELGRAD!