Kariyerini İspanya amatör küme ekiplerinden Mequinenza'da sürdüren ve 21 Ocak'taki bir maç sırasında travma geçirerek beyninde problem oluşan Francesc Peralta'nın hayatını Sevilla marşı kurtardı! Maç sırasında sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcunun, kafatasının ön kemiğindeki kırıklar nedeniyle iki kez ameliyat edildiği ve komaya girdiği kaydedildi. Ameliyatlar sonrası 17 gün boyunca uyanması beklenen futbolcunun hayatının dönüm noktası ise yine futbolla gerçekleşti.

Katalonya ekibi Barcelona'yı destekleyen Peralta'nın annesi, La Liga ekiplerinden Sevilla'nın oğlunun çok sevdiği marşını söyledi ve Peralta uyandı! İspanyol basınındaki haberlere göre Peralta'nın babası konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Annesi bir anda marşı söylemeye başladı. Peralta, Sevilla marşını çok severdi. Barcelona taraftarı olmamıza rağmen Sevilla marşını ben de severim. Ben ve kızım da ona katıldık ve Peralta mucizevi bir şekilde uyandı"

SEVILLA, MAÇA DAVET ETTİ

Sevilla Kulübü de resmi Twitter hesabından olayla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu ve Peralta'yı maça davet etti. La Liga ekibinin yaptığı paylaşımda "Tüyleri diken diken eden bir hikaye. Francesc Peralta, bir an önce iyileşmen için dualarımız ve tüm iyi dileklerimiz seninle. Ve tabii ki iyileştikten sonra maçımıza davetlisin" ifadeleri yer aldı.

Sevilla ile özdeşleşen futbolculardan Jesus Navas da Peralta'ya bir video yollayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.