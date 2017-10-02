İspanyol taraftarlardan Gerard Pique'ye büyük tepki

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İspanya Milli Takımı'nın antrenmanı için Las Rozas'a gelen Gerard Pique'ye taraftarlar büyük tepki gösterdi.



Gerard Pique, yasa dışı ilan edilen Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna destek vermiş, Barcelona-Las Palmas maçı sonrasında da "Teknik direktörümüz Julen Lopetegui veya Federasyon benim bir sorun olduğumu düşünürse geri adım atarım ve Milli Takım'ı bırakma kararımı 2018'in önüne çekerim." ifadelerini kullanmıştı.



İspanya Milli Takımı'nın bu akşam yaptığı antrenmana katılan Pique'yi İspanyol taraftarlar "Milli Takım'ı bırakmanı değil, Milli Takım'dan atılmanı istiyorum. Mide bulandırıyorsun." pankartıyla protesto etti.

Gerard Pique

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