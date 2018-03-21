Futbol kariyerine geçen yıl nokta koyan İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Xabi Alonso, hapis şokuyla sarsıldı.

Real Madrid'de forma giydiği dönemde imaj gelirleri için kullandığ bir şirket aracılığıyla vergi kaçırdığı iddia edilen Xabi Alonso'nun savcı tarafından 5 yıl hapsi istendi.

Madrid Savcısı, Ocak 2017'de Xabi Alonso hakkında rafa kaldırılan bu davanın yeniden görülmesini talep etti. 36 yaşındaki eski futbolcunun imaj gelirlerinin bir bölümünü İspanyol hazinesine bildirmediği iddia ediliyordu. Eğer bu iddialar gerçekleşirse, Xabi Alonso'nun hakkında 5 yıl hapis cezası verilecek.