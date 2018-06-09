Tamer Tuna'nın Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptığı sırada başarılı bir performans sergileyen, Tuna'nın ayrılmasından sonra bu konu sık sık gündeme gelen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken bir yandan da yardımcı antrenör arayışları devam ediyor. İspanya basınından Diario Sport, bir dönem Beşiktaş forması da giyen İspanyol çalıştırıcı Guti Hernandez'in Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacağını haberleştirdi.

Real Madrid'in U19 takımının teknik direktörlüğünü yapan Guti'yle Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Haberde ayrıca 2019-20 sezonunun başında Beşiktaş'ın Guti'ye teknik direktörlük görevini vermek istediği de belirtildi.

La Liga devi Real Madrid'in altyapısından yetişen ve 14 yıl Madrid ekibinde forma giydikten sonra takım kaptanlığı da yapan Guti, 2010-11 sezonunda Beşiktaş formasını da giymişti. 2014 yılında UEFA B Lisansı'nı elde eden İspanyol çalıştırıcı, 2013 yılından bu yana Real Madrid altyapısında görev yapmaya başladıktan sonra Real Madrid 19 Yaş Altı (Juvenil A)'nın teknik direktörlüğünü yürütüyordu.

41 yaşındaki futbol adamının Zinedine Zidane'dan sonra, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olacağı iddiaları da İspanyol basınında sıkça dile getiriliyordu. Murcia Başkan, Guti'nin Real Madrid'in yeni teknik direktörü olacağını açıklarken efsane isim, bunun çocukluk hayali olduğunu dile getirmişti.