İspanyollar özerkliği askıya almaya, Katalanlar bağımsızlık ilan etmeye hazırlanıyor!

İki aya yakın bir süredir İspanya'yı kasıp kavuran Katalonya krizinde kritik günlerden biri yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Başbakan Mariano Rajoy liderliğinde toplanan kabinenin, Katalonya hükümetini feshetme ve 6 ay içerisinde Katalonya'da bölgesel seçimlerin yapılması kararını almasının ardından bu kararlar bugün İspanya Senatosu'nda oylanacak.

Oylama öncesinde Senato'ya gelen Başbakan Rajoy, Katalonya'nın yönetiminin merkezi hükümete bağlanmasının Katalanların özgürlüklerinin elinden alınması anlamına gelmeyeceğini, aksine onları korumak anlamına geleceğini söyledi. İspanyol anayasasında yer alan, özerk bölgelerin yönetimini Madrid yönetimine devredilmesi yetkisini veren 155. maddeyi kullanmak isteyen Rajoy, oylamada bu yönde karar çıkması durumunda ilk işlerinin Katalan lider Carles Puigdemont'u görevden almak olacağını söyledi.

Katalonya'da ise İspanya'dan gelecek 'özerkliği askıya alma' kararına karşılık ayrılıkçılar bağımsızlık ilanına hazırlanıyor. Katalan La Vanguardia haberine göre, Katalan parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran ayrılıkçı Junts pel Si ve CUP grupları, parlamentoya Katalonya'nın İspanya'dan ayrıldığını ilan eden bir önerge sundu. Önergenin bugün yapılacak olan oturumda oylanması bekleniyor.

Bağımsızlık oylaması öncesinde çok sayıda Katalan, parlamento binası önünde toplandı. Parlamentonun bazı girişlerinin arabalarla kapatıldığı bildirildi.

Katalan lider Carles Puigdemont da eşiyle birlikte Katalan parlamentosuna ulaştı. Bilindiği gibi dün Puigdemont'un erken seçim çağrısı yaparak, İspanyol hükümetinin 155. maddeyi kullanmasını engellemeye çalışacağı düşünülüyordu. Ancak koalisyon ortaklarından gelen tepkiler ve Madrid'den konuyla ilgili garanti alınamaması nedeniyle Puigdemont, erken seçim çağrısı yapmadı. Puigdemont yaptığı konuşmada, atılacak bir sonraki adıma parlamentonun karar vereceğini söylemişti.