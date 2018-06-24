Isparta seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Isparta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Isparta 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.99 olarak belirlenirken, saat 21:19 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 98 duyruldu. Isparta 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 155.657 oyla yüzde 58.71 - Muharrem İnce: 64.588 oyla yüzde 24.36 - Meral Akşener: 39.399 oyla yüzde 14.86 - Temel Karamollaoğlu: 2.862 oyla yüzde 1.08 - Selahattin Demirtaş: 1.953 oyla yüzde 0.74 - Doğu Perinçek: 682 oyla yüzde 0.26



Isparta 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 155.657 oyla yüzde 58.71Muharrem İnce: 64.588 oyla yüzde 24.36Meral Akşener: 39.399 oyla yüzde 14.86Temel Karamollaoğlu: 2.862 oyla yüzde 1.08Selahattin Demirtaş: 1.953 oyla yüzde 0.74Doğu Perinçek: 682 oyla yüzde 0.26

Genel seçime yüzde 89.16 oranında katılımın sağlandığı Isparta il genelinde saat 21:19 itibarıyla sandıklar yüzde 96 oranında açıldı. Isparta 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 158.482 oyla yüzde 60.73 - Millet İttifakı: 95.991 oyla yüzde 36.78 oranında oy aldı. Yine, Isparta 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 124.172 oyla yüzde 47.58 - İYİ Parti: 49.065 oyla yüzde 18.80 - CHP: 43.016 oyla yüzde 16.48 - MHP: 34.310 oyla yüzde 13.15 - HDP: 4.176 oyla yüzde 1.60 - SP: 3.910 oyla yüzde 1.50 oy aldı.



Saat 21:19 itibarıyla Isparta 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Cumhur İttifakı: 158.482 oyla yüzde 60.73Millet İttifakı: 95.991 oyla yüzde 36.78AK Parti: 124.172 oyla yüzde 47.58İYİ Parti: 49.065 oyla yüzde 18.80CHP: 43.016 oyla yüzde 16.48MHP: 34.310 oyla yüzde 13.15HDP: 4.176 oyla yüzde 1.60SP: 3.910 oyla yüzde 1.5016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…