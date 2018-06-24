Isparta seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy
sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Isparta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.
Isparta 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.99 olarak belirlenirken, saat 21:19 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 98 duyruldu. Isparta 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 155.657 oyla yüzde 58.71 - Muharrem İnce: 64.588 oyla yüzde 24.36 - Meral Akşener: 39.399 oyla yüzde 14.86 - Temel Karamollaoğlu: 2.862 oyla yüzde 1.08 - Selahattin Demirtaş: 1.953 oyla yüzde 0.74 - Doğu Perinçek: 682 oyla yüzde 0.26
Isparta 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:
Genel seçime yüzde 89.16 oranında katılımın sağlandığı Isparta il genelinde saat 21:19 itibarıyla sandıklar yüzde 96 oranında açıldı.
Isparta 2018 genel seçim sonuçlarına göre
Cumhur İttifakı: 158.482 oyla yüzde 60.73 - Millet İttifakı: 95.991 oyla yüzde 36.78 oranında oy aldı.
Yine, Isparta 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda;
AK Parti: 124.172 oyla yüzde 47.58 - İYİ Parti: 49.065 oyla yüzde 18.80 - CHP: 43.016 oyla yüzde 16.48 - MHP: 34.310 oyla yüzde 13.15 - HDP: 4.176 oyla yüzde 1.60 - SP: 3.910 oyla yüzde 1.50 oy aldı.
Saat 21:19 itibarıyla Isparta 2018 genel seçim sonuçları şöyle:
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