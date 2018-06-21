AK Partini'nin Isparta milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Isparta AK Parti milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Isparta AK Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları

ISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

1 SÜREYYA SADİ BİLGİÇ YÜKSEK ÖĞRENİM EKONOMİST / İKTİSATÇI 2 RECEP ÖZEL YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT 3 MEHMET UĞUR GÖKGÖZ ORTA ÖĞRENİM YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 4 AYŞE NUR AKBAY YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT

AK Parti 27.Dönem Isparta Milletvekili adayları açıklandı. 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerin 27.dönem milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmesi gereken sürenin dolmasının ardından AK Parti Isparta Milletvekili aday sıralaması da belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 4 sandalye ile temsil edilen Isparta’da AK Parti’nin aday sıralaması açıklandı.

Açıklanan sıralamaya göre, listenin ilk sırasında AK Parti’de esnetilen 3 dönem kuralı sonrasında tekrar aday olma yolu açılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç 5. kez Isparta’dan milletvekili adayı olarak gösterilirken, partinin Isparta'daki kurucu il başkanı ve 22-24 ve 25. dönemlerde vekillik yaptıktan AK Parti Genel Merkezi’nde Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Av.Recep Özel ise listenin ikinci sırasında yer aldı.

AK Parti Isparta’da, listenin 3.sırasında önceki dönem il başkanlarından Mehmet Uğur Gökgöz aday gösterilirken, 4.sıra adayının ise Av.Ayşenur Akbay olduğu açıklandı.