Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde bir işyerine giren hırsız, kasada bırakılan yaklaşık 60 liralık bozuk parayı aldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin işyerinden ayrılmadan önce güvenlik kamerası görüntülerini yansıtan monitörden kendi görüntüsünü incelemesi dikkati çekti.
DHA'nın haberine göre, Çarşı Mahallesi Yoğurt Pazarı'nda Ali Demiral'a ait manav dükkanına 17 Ekim gecesi gelen 3 kişiden biri, havalandırma için açık bırakılan pencereden girdi. Tanınmamak için montunun kapüşonuyla yüzünü gizleyen şüpheli, yazar kasaya yöneldi. Kasada bırakılan bozuk parayı alan şüpheli, işyerinden ayrılmadan önce güvenlik kamerasının görüntülerini yansıtan monitörde kendi görüntülerini inceledi. Yüzünün görünmediğinden emin olan şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Bu sırada dışarıda bekleyen 2 şüpheli de güvenlik kamerasına yansıdı.
SEBZE KASALARINI BASAMAK OLARAK KULLANMIŞ
Soygunu ertesi gün işyerini açmaya geldiğinde fark eden manav 34 yaşındaki Ali Demiral, şüphelinin çok rahat davrandığını söyledi. Şüphelinin işyerine giriş kapısı üzerindeki havalandırma penceresinden girdiğini belirten Ali Demiral, "Pencereye ulaşmak için sebze kasalarını basamak olarak kullanmış. Daha önce de ufak tefek hırsızlık olayları oldu. Karpuz çalanları filan gördük ama işyerime giren olmamıştı" dedi. Kasadaki bozuk paranın çalındığını vurgulayan Demiral, "Güvenlik kamerası kayıtlarını izledim. 3 kişi gelmiş. 2 kişi dışarıda beklerken biri elinde küçük bir fenerle içeri giriyor. Kasadaki parayı aldıktan sonra monitörden de kendi görüntüsünü izliyor. Bir süre sonra aynı yoldan dışarı çıkıyor" dedi.
'İŞYERİNİZİ SOYDUK' MESAJI
Şüphelinin basamak olarak kullandığı kasayı önce yerine koyduğunu belirten Demiral, "Ancak 1- 2 dakika sonra geri dönüp kasayı yeniden kapının önüne koyuyor. Bize 'işyerinizi soyduk, haberiniz olsun' mesajı bırakıp uzaklaşıyor" diye konuştu.
Güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek şikayetçi olan Ali Demiral, şüphelinin kasadan yaklaşık 60 lira çaldığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.