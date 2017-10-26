Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde bir işyerine giren hırsız, kasada bırakılan yaklaşık 60 liralık bozuk parayı aldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin işyerinden ayrılmadan önce güvenlik kamerası görüntülerini yansıtan monitörden kendi görüntüsünü incelemesi dikkati çekti.



DHA'nın haberine göre, Çarşı Mahallesi Yoğurt Pazarı'nda Ali Demiral'a ait manav dükkanına 17 Ekim gecesi gelen 3 kişiden biri, havalandırma için açık bırakılan pencereden girdi. Tanınmamak için montunun kapüşonuyla yüzünü gizleyen şüpheli, yazar kasaya yöneldi. Kasada bırakılan bozuk parayı alan şüpheli, işyerinden ayrılmadan önce güvenlik kamerasının görüntülerini yansıtan monitörde kendi görüntülerini inceledi. Yüzünün görünmediğinden emin olan şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Bu sırada dışarıda bekleyen 2 şüpheli de güvenlik kamerasına yansıdı.



SEBZE KASALARINI BASAMAK OLARAK KULLANMIŞ



Soygunu ertesi gün işyerini açmaya geldiğinde fark eden manav 34 yaşındaki Ali Demiral, şüphelinin çok rahat davrandığını söyledi. Şüphelinin işyerine giriş kapısı üzerindeki havalandırma penceresinden girdiğini belirten Ali Demiral, "Pencereye ulaşmak için sebze kasalarını basamak olarak kullanmış. Daha önce de ufak tefek hırsızlık olayları oldu. Karpuz çalanları filan gördük ama işyerime giren olmamıştı" dedi. Kasadaki bozuk paranın çalındığını vurgulayan Demiral, "Güvenlik kamerası kayıtlarını izledim. 3 kişi gelmiş. 2 kişi dışarıda beklerken biri elinde küçük bir fenerle içeri giriyor. Kasadaki parayı aldıktan sonra monitörden de kendi görüntüsünü izliyor. Bir süre sonra aynı yoldan dışarı çıkıyor" dedi.





'İŞYERİNİZİ SOYDUK' MESAJI



Şüphelinin basamak olarak kullandığı kasayı önce yerine koyduğunu belirten Demiral, "Ancak 1- 2 dakika sonra geri dönüp kasayı yeniden kapının önüne koyuyor. Bize 'işyerinizi soyduk, haberiniz olsun' mesajı bırakıp uzaklaşıyor" diye konuştu.



Güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek şikayetçi olan Ali Demiral, şüphelinin kasadan yaklaşık 60 lira çaldığını sözlerine ekledi.

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