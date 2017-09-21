Kesikbaş davasında müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü 35 yaşındaki Nurettin Gider'in başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından usul yönünden bozuldu. Dosya yerel mahkemeye geri gönderildi.
DHA'nın haberine göre, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde 14 Eylül'de görülen ve Nevin Yıldırım'ın avukatı Derya Demirkılınç'ın da katıldığı karar duruşmasının gerekçeli kararı, bugün taraflara açıklandı. Avukat Derya Demirkılınç, kararla ilgili, Yargıtay, duruşmada yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, 'Böyle bir kanaat oluştu ise bunun delilleriyle değerlendirilmesi gerektiğinden yargılama usulen yanlıştır. Yeniden yargılama yapılarak eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir' şeklinde karar verdi. Dava dosyası yeniden Yalvaç'a gelecek ve diğer şüpheliler hakkında açılan dava dosyası ile birleştirilerek yeniden yargılama yapılacak dedi.
SAVCI CEZAYI AZ BULUP İTİRAZ ETMİŞTİ
Davayı soruşturan dönemin Cumhuriyet Savcısı Osman Çabuk, mahkemenin verdiği ömür boyu hapis cezasını az bularak, cinayetin işleniş şeklinin 'canavarca hisle adam öldürme' şeklinde olduğunu, bu nedenle verilecek cezanın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası olması gerektiğini belirterek temyiz davası açmıştı. Nevin Yıldırım'ın karar aşamasındaki avukatı Hüseyin Aksoy ise verilen cezanın çok olduğu yönünde itirazda bulunarak temyize başvurmuştu.
SAVCI 47 KİŞİYİ SORGULADI
Nevin Yıldırım'ın 29 Ağustos 2012 tarihinde Nurettin Gider'i kayınpederi, kayınbiraderi ve kendi babası ile birlikte tasarlayarak öldürmüş olabileceği yönünde şüpheler bulunuyordu. Savcılık soruşturma safhasında bu kişileri de sorgulamış ancak delil yetersizliği nedeniyle yargılama yapılamamıştı. Savcı Osman Çabuk, soruşturma safhasında 47 kişinin tanıklığına başvurmuş, bu kişilerin tümü mahkemede dinlenmiş, ancak suça iştirak eden başka biri olabileceği yönünde bir ize rastlanamamıştı.
DAVA 2 YIL SÜRDÜ
Cinayeti en başından beri kendisinin işlediğini belirten Nevin Yıldırım, olay yerinde yapılan tatbikat esnasında da cinayeti tüm ayrıntıları ile savcıya anlattı. 2013 yılında açılan davaya bakan mahkeme, 25 Mart 2015 tarihinde Nevin Yıldırım'ı 'tasarlayarak adam öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
- ısparta
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