Mübarek Ramazan ayı bitip, bayrama yaklaşırken bayram namazı saatleri merak konusu durumunda. Mersin'de bayram namazı saat kaçta olacak sorusunun cevabını tüm Mersinliler'in aklını kurcalıyor.

14 Haziran Perşembe günü arefeden sonra, bu yıl 15 Haziran cuma gününe denk gelen Ramazan bayram namazı saati sorusu Diyanet'in açıklamasıyla cevap buldu. İşte Mersin Ramazan Bayramı namazı saati...

Isparta Ramazan Bayram namaz vakti...



Ramazan Bayram Namaz Vakti

Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 06:19 Bayram Namaz Saati 06:58

Bayram namazı nasıl kılınır?

İlk Rekat

1.Cemaat durumunda iken "Niyet ettim Allah rızası için ramazan bayramı namazını kılmaya uydum imama" diyerek niyet edilir.

2.İmam, "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek imam gibi ellerini göbek altında bağlar.

3.İmam ve cemaat Subhaneke'yi kendi duyacağı sessizlikte okur.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam tekrar Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

6.İmam 3. kez Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra göbek altında bağlanır.

7.İmam Fatiha ve sureyi okuduktan sonra normal olarak secdeye gidilerek rekat bitirilir, 2. rekata kalkılır.

İkinci Rekat

1.Eller bağlandıktan sonra imam Fatiha ve bir sure okur. Cemaat dinler.

2.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

3.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam rukuya eğilmek için "Allahu Ekber" der, cemaat de imamla birlikte rukuya eğilir.

6.Bu rekatın kalanı normal namazlardaki gibi bitirilir.



Bayram namazından sonra Hutbe olup, sünnettir. Cuma namazında ise Hutbe farz olup, cuma namazından öncedir.

Bayram namazının kazası olur mu?

İmam bayram namazını kıldırdıktan sonra vakit çıksın, çıkmasın Müslümanlardan bir kısmı namaza yetişememişse, artık onu ne yalnız başlarına, ne de cemaat halinde kaza edemezler. Buna ek olarak; Feteva-ı Hindiyye’de de: “Ramazan Bayramı Namazı’nı, özürsüz olarak ikinci güne te’hir etmek caiz değildir. Kurban Bayramı Namazı’nı birinci gün eda etmeye mani bir özür bulunursa; imam ve cemaat tarafından ikinci veya üçüncü günde de kılınabilir. Bundan sonra kılınamaz. Hiçbir özür yokken, ertesi güne bırakılmış olsa edası yine caizdir. Ancak bu kötü bir iştir. Bayramın ikinci gününde de, Bayram Namazı’nın vakti, aynen birinci günündeki vakti gibidir.” hükmü kayıtlıdır. Dikkat edilirse; Ramazan Bayramı Namazı; meşru bir özür olduğu zaman ikinci günü de edâ edilebilir. Üçüncü gün caiz olmaz. Kurban Bayramı namazı ise; meşru özür olduğu zaman; ikinci ve üçüncü günde de edâ olunabilir. Daha sonra edâ etmek mümkün değildir. Şurası da bilinmelidir ki; “Bayram Namazları” ferdi olarak (Yani tek başına) edâ da olunamaz, kaza da edilemez. Ancak edâsının şartlarına riayet edilerek cemaatle kılınabilir.

Güller Diyarı Isparta'da çifte bayram yaşanacak

İHA'nın haberine göre; Isparta’da hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyretmesi dolayısıyla gül hasat sezonu 20 gün erken tamamlanırken, Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3. gününde Gül Festivali ile birlikte çifte bayram yapılacak.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da, üretimin yaklaşık yüzde 18’e varan kısmında söz sahibi olan Gönen ilçesine bağlı Güneykent’te bu yıl Ramazan Bayramı’nın 2 ve 2. günlerinde düzenlenecek olan Gül Hasat Festivali ile birlikte çifte bayram yapılacak. Bu yıl havaların sıcak gitmesiyle birlikte, 20 gün daha erken gelen gül hasat sezonu, Ramazan Bayramı’nda taçlandırılacak.

Güneykent’teki gül hasadı sonunda festival düzenleyeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, "Festivalimizde yine gül toplanacak, gül kaynatılacak, folklorik gösteriler olacak ve gülün şiiri konuşacak, gülün parçaları ve türküleri konuşulacak. O gün güle dair gerçekten gül gibi bir gün yaşatacağız. Ben bütün herkesi, bayramın 2 ve 3.gününde şeker gibi bir gül bayramı yaşamaya davet ediyorum" dedi.

YEŞİLOVA 6:23 ISPARTA 6:19 AKSU-ISP 6:17 ATABEY 6:18 EĞİRDİR 6:18 GELENDOST 6:16 GÖNEN 6:19 KEÇİBORLU 6:19 SENİRKENT 6:18 SÜTÇÜLER 6:18 ŞARKİ KARAAĞAÇ 6:15 ULUBORLU 6:19 YALVAÇ 6:15 YENİŞAR BADEMLİ 6:16

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