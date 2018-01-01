Isparta Süleyman Demirel (SDÜ) Üniversitesi Batı Kampüsünde yeni inşa edilen yemekhanenin alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.



İHA'nın haberine göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampusünde yeni inşa edilen yemekhanenin alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.



Menfez yerleştirmek için yapılan kazı sırasında oluşan göçüğün altında kalan Özgür Kaya isimli işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cesedi otopsi için SDÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

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