İsrail askeri yine saldırdı, ölenlerin sayısı artıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve büyüleçiliğini Tel Aviv'e taşıma kararını açıklamasının ardından, dün elçiliğin açılışının yapılmasını protesto amacıyla Filistinlilerin başlattığı protestolarda, 60 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 2 bin kişi yaralandı.

Bugün Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1 Filistinli daha hayatını kaybetti. Protestoların ve hayatını kaybedenlerinin sayısının artmasından endişe ediliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER