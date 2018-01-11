Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin Gazze ve Batı Şeria'da ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararın protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 16 yaşındaki 2 Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre; açıklamada, Ali Omar Kaynu isimli Filistinli gencin Batı Şeria'daki Nablus kentinde düzenlenen protestolarda vurularak hayatını kaybettiği, diğerinin ise Gazze sınırındaki protestolarda hayatını kaybettiği ifade edildi. Protestolarda 3 Filistinlinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

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