İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: İran’ın Suriye’deki varlığına izin vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran’ın nükleer silah edinmesine ve Suriye’de konuşlanmasına izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarını yinelerken Arap ülkeleriyle "perde arkasından" yürüttükleri iş birliğinin verimli olduğuna vurgu yaptı.

İsrail’in kurucusu David Ben Gurion’un 44. ölüm yılı münasebetiyle Batı Kudüs’te düzenlenen bir programda konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Kim bizi hedef alırsa onu vururuz. Her kim ki bizi yeniden soykırıma maruz bırakmaya çalışırsa, hayatını tehlikeye atar". dedi.

Netanyahu, İran’ın nükleer programına ve Suriye’deki varlığına ilişkin ise "Çok defa İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğimizi belirttik. Aynı zamanda İran güçlerinin sınırımıza yakın veya Suriye’nin herhangi bir yerinde konuşlanmasına da izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

İsrail’in Arap ülkeleriyle olan ilişkilerine de değinen Netanyahu, “Arap ülkeleriyle verimli iş birliğimiz çoğu zaman gizli yürümekte. Bu ilişkilerimizin daha da olgunlaşacağına ve barış çerçevesini genişletecek olan meyvelerini de vereceğine inanıyorum. Bu sonunda olacaktır çünkü perde arkasında süren budur.” ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre Netanyahu, İsrail’e illegal yollardan giren Afrikalı göçmenlerle ilgili de “Mısır sınırı boyunca inşa ettiğimiz duvar Necef Çölü’ne ve ülkemize giren tüm illegal göçmenleri durdurmuş bulunmakta. Ülkemize illegal olarak girenleri de çıkarmakta ısrarcı davranmaya devam edeceğiz.” dedi.

İSRAİL'İN "KIRMIZI ÇİZGİLERİ"

İsrail hükümeti, "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor.

Başbakan Netanyahu daha önce yaptığı bir açıklamada, "İran ve vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri bir varlık kurma imkânı sağlanmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri izlemeye ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini vurgulayarak, bu kırmızı çizgileri ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak" ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ordusu, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına roket atıldığını iddiasıyla, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu