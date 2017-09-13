Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, "Terörizmin her türlüsünü reddeden İsrail, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını destekliyor. İsrail, PKK'yı reddediyor ve terörist bir örgüt olarak görüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Netanyahu'nun bu açıklamayı eski İsrail Genelkurmay Başkanı Yair Golan'ın "PKK'yı terörist bir örgüt olarak görmediği" sözlerinden bir hafta sonra yapmasına dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen ay da Irak'ta bağımsız bir Kürt devletini desteklediğini belirterek Kürtleri "değerlerini paylaşan cesur, Batı yanlısı insanlar" olarak nitelendirmişti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" belirtmişti.

Irak Meclisi de yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti. IKBY, 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararına uluslararası toplumdan destek bulamamıştı.

Türkiye, İran, ABD, Almanya ve Avrupa Birliği, Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapan uyarılarda bulunmuş, Rusya da Kürt yönetiminin referandumun sonuçlarını iyi düşünmesi gerektiğine işaret etmişti.

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