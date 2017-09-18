ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da barışın sağlanmasına ilişkin "Bunun üzerine çok ciddi çalışıyoruz. İnsanlar olmaz diyor, ben de olabilir diyorum." dedi.
Lotte New York Palace Otelindeki görüşmedeki görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına kısa açıklamada bulundu.
Trump konuşmasında, "Filistinliler'le İsrail arasındaki barış konusu da dahil birçok şeyi konuşacağız. Bu (barış) fantastik bir başarı olacak. Birçok kişi bunun olmayacağını söylüyor, ancak bunun olabilmesi için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
İsrail tarafının da Filistin tarafının da barışın olduğunu görmek istediğini kaydeden Trump, kendi yönetiminin de bunu görmek istediğini söyledi.
"İNSANLAR OLMAZ DİYOR, BEN DE OLABİLİR DİYORUM"
Ortadoğu barış süreciyle ilgili, "Bunun üzerine çok ciddi çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. İnsanlar olmaz diyor, ben de olabilir diyorum." diye konuşan Trump, Netanyahu ile uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.
Daha sonra söz alan Netanyahu ise "Sizin liderliğinizde İsrail ile ABD arasındaki ittifak hiç olmadığı kadar güçlü ve derindir." şeklinde konuştu.
Görüşmelerinde Ortadoğuda barışa ilişkin konuları kapsamlı şekilde değerlendireceklerini dile getiren Netanyahu, İran ile ilgili gelişmeleri de ele alacaklarını vurguladı.
ABD Başkanı Trump, bir basın mensubunun, "İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalacak mısınız?" şeklindeki sorusuna "Çok yakında göreceksiniz." cevabını verdi.
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