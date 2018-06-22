İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşine yolsuzluk suçlaması

- Reuters İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sağda) ve eşi Sara Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlandı.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sara Netanyahu hakkında 100 bin dolar ederinde yemeği devlet fonlarından gider olarak gösterdiği için polis tarafından soruşturma açıldı.

Başbakanlık ofisi ise suçlamaları "saçma" olarak nitelendiriyor.

Adalet Bakanlığı'na göre Netanyahu, başbakanlık ofisinde aşçı olmadığını iddia ederek yüzlerce yemek için dışarıdaki şirketlere verdiği siparişlerin bedelini devlet bütçesinden karşıladı.

2010-2013 yılları arasında aşçı olmasına rağmen Netanyahu çiftinin ve misafirlerinin bu yemeklerden yararlandığı öne sürülüyor.

Savcılık tarafından davanın üç hakimden oluşan bir panel önünde görülmesi talep ediliyor.

Sara Netanyahu'nun yanı sıra başbakanlık ofisinin eski başkan yardımcısı Ezra Seidoff da suçlanıyor.

Başbakan Netanyahu ise hakkında dile getirilen bütün yolsuzluk suçlamalarını cadı avı olarak nitelendiriyor.

Netanyahu'nun yardımcısı 'yolsuzluk soruşturmasında tanık olacak'

Netanyahu'nun oğlundan 'Yahudi karşıtı' karikatür

Netanyahu: İran nükleer silah programı ile ilgili yalan söyledi