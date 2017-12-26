İsrail'den flaş '10 ülke ve Kudüs' iddiası!

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ülkesinin en az 10 ülkeyle elçiliklerinin Kudüs'e taşınması konusunda temas halinde olduğunu söyledi.

Guatemala'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almasının ardından İsrail'de devlet radyosuna konuşan Hotovely, bahsettiği 10 ülkenin isimlerini vermedi ancak bu ülkelerden bazılarının Avrupa'da olduğunu söyledi.

"Şu ana kadar sadece başlangıcı gördük" diyen Hotovely, ABD'nin kararının bir dalgayı tetikleyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamış, BM'nin daha önceki kararlarına aykırı bu karar başta Müslümanlar olmak üzere dünya genelinde yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Trump'ın kararı kınanmış ve Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak tanınmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü oturumunda ise, 128 ülke ABD'nin kararını geri çekmesini öngören tasarıyı onaylamış, sadece aralarında İsrail ve ABD'nin de bulunduğu 9 ülke tasarının aleyhinde oy kullanmıştı.

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