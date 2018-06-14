İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın gözaltı süresinin 21 Haziran’a kadar uzatılmasına ailesi ve arkadaşı tepki gösterdi.
Özkan'ın kız kardeşi Elif Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablasının özel bir turizm firmasıyla grup halinde Kudüs'e 3 günlük ziyarete gittiğini ve İstanbul'a dönüşte Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını hatırlattı.
Ablasının askeri mahkemeye çıkarıldığını, hakimin serbest bırakma kararı üzerine polisin, sorgunun devam ettiğini söyleyerek 72 saat daha süre istediğini ama hakimin 24 saat gözaltı süresi verdiğini ifade eden Özkan, polislerin daha sonra üst mahkemeye başvurduğunu ve bunu 7 gün daha uzattırdığını belirtti.
Elif Özkan, "Ablam 'güvenlik tehdidi' ve 'terör örgütüne üyelik' gibi aslı olmayan suçlarla suçlanıyor. İsrail tarafından herhangi bir delil ve belge olmadan sorgulama merkezinde gözaltında tutuluyor. Bu süreçte ailecek çok üzgün ve tedirginiz. Ablamla hiçbir şekilde irtibat kuramadık. Telefon görüşmesi dahi yapamadık. Avukatı bile mahkemeye çıkarılmasına rağmen ablamla görüşemedi. Avukatı ancak pazartesi günü ablamla görüşecekmiş. Bir kadının bu şekilde alıkonulması adil ve hukuka uygun değil. İnsan haklarına aykırı bir durum. İsrail, siyasi olarak olaya yaklaşıyor. Keyfi bir gözaltı söz konusudur." dedi.
İsrail'deki Türkiye Büyükelçisinin görüşme talebinin ise 2 gün sonra ancak kabul edildiğini kaydeden Özkan, ablasından bu şekilde bilgi edinebildiklerini anlattı.
"AKLIN ALAMAYACAĞI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
Ebru Özkan'la Kudüs'e giden arkadaşı Melek Ünal da, "Kudüs'e ziyaret ve ibadet amacıyla gittik. Özellikle Kadir Gecesini Kudüs'te geçirmek istedik. Bunun için bir turizm firmasıyla vizelerimizi de alarak yaklaşık 40 kişilik grupla İsrail'e gittik. Kudüs'teki ziyaretlerimizi gerçekleştirip ibadetlerimizi de yaptıktan sonra dönüş için Telaviv Havalimanı'na geldik. Buradaki ilk sorgu yerini geçtikten sonra iki sivil kişi, Ebru'nun yanına gelerek, İngilizce bilip bilmediğini sordu. Bilmediğini söyleyince 'bir şekilde hallederiz' diyerek Ebru'yu götürdüler." diye konuştu.
İsrail polisinin, Özkan'a bir iki soru sorup göndereceğini söylediğini ama daha sonra güvenliği gerekçe göstererek belki sonraki uçakla İstanbul'a geleceğini söylediklerini aktaran Ünal, şöyle konuştu:
"Arkadaşımla daha sonra irtibat kuramadım, aklın alamayacağı bir durumla karşı karşıyayız. Ellerinde hiçbir suç ve delil olmadan sanki suçluymuş gibi gözaltında tutuyorlar. Sebepsiz bir şekilde alıkoydular."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.