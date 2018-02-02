ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin onlarca yıldır izlediği politikayı tersine çevirerek 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almıştı.

Bunun ardından Abbas, Konsey'den Filistinlilere BM'de tam üyelik hakkı tanınmasını isteyeceğini ve İsrail ile barış görüşmelerinde aracılık yapmak üzere uluslararası alanda desteklenen bir kurul oluşturulmasını kabul edeceğini söylemişti.

Kuveyt'in BM temsilcisi ve bu ay Konsey başkanı olan Mansur Ayyad el Otaibi, "Güvenlik Konseyi üyelerinin bizzat başkanı dinlemesi iyi bir şey olacak. Hiçbir konsey üyesi bu öneriyi reddetmedi" dedi.

Trump, 26 Ocak'ta Filistinlileri İsrail ile barış yapmaktan yana olmazlarsa, Amerikan yardımını kesmekle tehdit etmiş, Abbas ise ABD'nin Kudüs açıklamasıyla, arabulucu olarak artık "masadan kalkmış" olduğunu söylemişti.

İsrail'in BM büyükelçisi Danny Danon, Abbas'ın yapacağı konuşmayla, "İsrail ile her türlü müzakere ihtimalini tehlikeye attığını" söyledi.

Danon, "Abbas bugünün gerçeğini tümden yanlış anlıyor ve halkı için daha iyi bir gelecek beklentisine zarar veriyor" dedi.

BM Genel Kurulu, 2012'de egemen bir Filistin devletinin statüsünü bir "tüzel varlık"tan "üye olmayan devlet" sınıflandırmasına yükselttiğinde Filistin'i fiilen tanımış oldu.

Ancak Genel Kurul'a tam üyelik için Güvenlik Konseyi'nin bir devleti önermesi ve üyeliğin üçte iki çoğunlukla onaylaması gerekli. Bu yolda bir Filistin girişiminin, büyük ihtimalle ABD tarafından veto edilmesi beklenebilir.

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