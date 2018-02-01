İsrail'den bir savaş tehdidi daha: Herkes sığınaklara girecek

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, ülkenin kuzeyinde Lübnan'la yaşanan sorunların bir çatışmaya yol açabileceğini ve İsrail'in sahaya asker indirebileceğini söyledi.

Lübnan'da koalisyon ortağı olan Hizbullah hassas füze üretimine ilişkin uyarılarda bulunan Lieberman, bunun sıcak bir çatışmaya yol açabileceğini söyledi. İsrailli bakan, "Önlem almak bir amaç değil, amacımız savaşı tamamen bitirmek" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv Universitesi'nde bir konuşma yapan Lieberman, "Kimse macera aramıyor. Ama hedefimiz savaşı mümkün olduğunca kısa sürede ve kesin şekilde bitirmek. Ancak Ortadoğu'da sorunlar askerler sahaya inmeden bitmiyor. Bunun için büyük bir çaba ve can kaybı vermek de gerekebilir" ifadelerini kullandı.

2006'da İsrail ile Lübnan arasında yaşanan savaşı hatırlatan Lieberman, "Bütün gücümüzle yapacağız. Bir adım ileri, bir adım geri atmamalıyız. İkinci Lübnan Savaşı'ndaki gibi, Beyrutluların plajlarda Tel Avivlilerin sığınaklarda olduğu görüntüler görmeyeceğiz. İsrail'dekiler sığınaktaysa, Beyrut'un tamamı da sığınaklarda olacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, İran'ın Lübnan'da kurduğu hassas füze fabrikalarının çalışmaya başladığını belirtmiş ve Rusya'nın bu konuda İsrail'in pozisyonunu anladığını belirtmişti.

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