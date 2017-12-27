Filistinlilere idam cezası getirecek olan yasa tasarısını parlamentoya sunması beklenen Liberman, Filistinli Abd'in yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı.
Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırının failinin, bugün çıkacağı mahkemede idam cezası alması gerektiğini savunan Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bu tür bir suça verilecek tek uygun ceza ölümdür. Hakimlere cesur olmaları ve idam cezası vermeleri çağrısında bulunuyorum. Yahudi kanı ucuz değildir. Teröristlere hapiste bile yer yok."
Ramallah kenti yakınlarındaki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ömer el-Abd, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail askerleri olayın ardından Abd'in evini yıkmıştı.
Yerel basında çıkan haberlerde Filistinlinin saldırıyı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki olarak gerçekleştirdiği belirtilmişti.
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.
İşgal altındaki bölgelerde bulunan fanatik Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinlilere saldırı düzenliyor.
İDAM YASA TASARISI
İsrail Savunma Bakanı Liberman, tartışmalı idam yasa tasarısının bugün parlamentoda ilk tur oylamaya sunulacağını açıklamıştı.
İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinliler için idam cezası öngören tasarıya ilişkin Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." ifadelerini kullanmıştı.
Liberman, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor." diye konuşmuştu.
Tasarının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor.
İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.