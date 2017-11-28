İsrail'den flaş hamle: 'Demir Kubbe' devreye girdi!

İsrail'in "Demir Kubbe" deniz savunma sisteminin hizmete girdiği bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinin ismi açıklanmayan İsrail ordu sözcüsüne dayandırdığı haberde 1,5 yıl süren hazırlık, testler ve son olarak dün başarıyla sonuçlanan denemelerin ardından "Demir Kubbe" deniz savunma sisteminin hizmete girdiği belirtildi.

Savunma sisteminin en temel hedefinin, İsrail kara sularını ve İsrail'in Akdeniz kıyısındaki doğalgaz arama platformlarını korumak olduğu ifade edildi.

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