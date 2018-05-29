Görgü tanıklarından alınan göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de İslami Cihad'a ait bir hedefi vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz Filistin makamlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, Hamas İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlediğini doğruladı.

Öte yandan İsrail ordusu da Gazze'ye saldırı düzenlediğini duyurarak, Gazze'de yaşanan patlamaların saldırıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

İsrail yönetimi, bu sabah Gazze'den İsrail'e yönelik havan saldırısı düzenlendiğini iddia etmiş, saldırıdan Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu.

"İsrail, kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek." açıklaması yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırı sinyali vermişti.

GAZZE İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nden bu sabah İsrail'e en az 25 havan mermisi fırlatıldığı ileri sürüldü ve atılan havanların büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" adlı savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ve saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik danışmanlarını acil toplantıya çağırdı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Netanyahu, saldırıdan Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutarak "İsrail ordusu büyük bir güçle buna cevap verecek ve İsrail kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve diğer askeri yetkilileri "özel durum değerlendirmesi" yapmak için toplantıya çağırdı.

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