Reuters'ın haberine göre İsrail ordusu Gazze'de bulunan bir askeri bölgeye hava saldırısı yaptı. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırı sonucu 6'sı çocuk olmak üzere 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrailden Gazzeye hava saldırısı: Yaralılar var