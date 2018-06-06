İsrail'den İran'a karşı 'askeri ittifak' çağrısı!

İsrail İstihbarat Bakanı İsrael Katz, yaptığı açıklamada İran'ın askeri uranyum zenginleştirme planlarını sürdürmesi halinde Batı ve Arap dünyasının askeri ittifak kurması gerektiğini söyledi.

İsrail radyosuna konuşan Katz, "Eğer İranlılar şimdi teslim olmuyor ve geri dönmeye çalışıyorlarsa, ABD ve diğer Batılı koalisyondan net bir mesaj gelmeli. Araplar ve İsrail de orada olmalı" ifadelerini kullandı.

Katz, ABD ve Batı dünyasından gelecek mesajın, İran'ın nükleer bomba yapmak için uranyum zenginleştirme adımları atması durumunda askeri koalisyon kurulacağı yönünde olması gerektiğini söyledi.

Katz'ın açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kapsayan Avrupa turu sırasında geldi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin yenilenecek ekonomik yaptırımlara rağmen İran'ın nükleer programını kesintiye uğratacağına yönelik hayallerine son vermesi gerektiğini söylemişti.

Hamaney ayrıca İsrail'i yok edilmesi gereken kötü huylu bir kanser hücresi olarak tanımlamıştı.

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