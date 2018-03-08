İsrail Başbakanı Netanyahu BM Genel Merkezi'nde gezdiği Kudüs sergisinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile görüştüğünü ve ''kasırga'' ifadesiyle tanımladığı Haley'nin İsrail için ''fevkalade işler'' yaptığını söyleyen Netanyahu, İran'a yönelik eleştiriler de yöneltti.

İran'ı bölgede ''terör saçmakla'' suçlayan Netanyahu, ''Ortadoğu'da nükleer silahları engellemenin en iyi yolu ya İran anlaşmasını tamamen düzeltmek ya da iptal etmek. Nükleer teknoloji ve nükleer silahların Ortadoğu'da kaçınılmaz yayılışını engellemenin tek yolu bu.'' dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Netanyahu, Filistin'i görüşmelerden çekilmekle suçlayarak, ''Barış görüşmelerinden biz çekilmedik, Filistin çekildi.''dedi.

Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'e günlük basın brifinginde Netanyahu'nun barış görüşmelerine ilişkin açıklamaları soruldu. Stephane, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'in barış görüşmelerindeki süreçte ilerleme olmamasından, taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmamasından ve devam eden şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirtti.

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