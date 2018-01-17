Hindistan'ı ziyaret eden Netanyahu, beraberindeki gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında, Trump'ın açıkladığı ve tüm dünyayı sarsan kararın yıl içinde uygulanacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçilik binasının 2018 içerisinde Kudüs'e taşınacağını söyledi.

Haaretz editörü Noa Landau, ABD lideri Donald Trump'ın Filistinli mültecilere 65 milyon dolarlık yardımı kesmesinden hemen sonra açıklamanın geldiğine dikkat çekiyor.

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını 6 Aralık 2017'de duyurmuştu. Washington, daha önce yeni elçilik binasını inşa etmenin birkaç yıl alabileceğini açıklamıştı.

TRUMP: KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİDİR

"İsrail Filistin barışı için çalışmaya devam edeceğiz. Ortadoğu barışı için elimden geleni yapacağım. İsrail Filistin çatışmasına çözüm bulunacak. İsrail'in başkenti olartak tanıyacaktı. Bu yasa kongreden büyük çoğunlukla çıkmıştı. ABD'nin büyük elçiliğini Kudüs'e taşıma kararından bertaraf ettiler. Kudüs'ün bu şekilde tanınması gecikti. Bazıları cesaretleri yok dediler. Şimdi İsrail ile Filistin arasında barış anlaşması çalışmaları var. Atılan bu adımı ABD'nin çıkarına olarak görüyorum. İsrail bağımsız ve egemen bir devlettir. Bu şehir başbakan ve cumhurbaşkanının evinin olduğu yerdir. Kudüs İsrail'in başkentidir. bundan fazlası da değildir, azı da değildir. Bu bu kadardır.Bu Kudüs büyükelçilik yasası ile de uyumludur."

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ KUDÜS'E TAŞINACAK"

"Kudüs sadece 3 büyük dinin merkezi değildir. Dünyanın en başarılı demokrasilerinden birinin de merkezidir. Kudüs Yahudilerin ibadet ettiği, Hristiyanların bulunduğu, Müslümanların da ibadet ettiği bir yerdir. bir noktayı da ifade edeyim. Bu kararın amacı kalıcı bir barış anlaşmasından ayrılma adımı değilir. Biz bu anlaşmayı istiyoruz. Biz taraf olmuyoruz. Tartışmalı sınırlara herhangi bir şekilde taraf olmuyoruz. Bir barış anlaşmasının kolaylaştırıcı olmasına çalışıyoruz."

ABD, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN KUDÜS TASARISINI VETO ETMİŞTİ

Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından gündeme getirilen Kudüs tasarısı, konseyin toplam 15 üyesinin 14'ünün lehte oy kullanmasına karşın ABD tarafından veto edilmişti.

ABD'nin vetosuna karşın konseyin kalan üyeleri İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Uruguay, Bolivya, Etiyopya, İtalya, Japonya, Kazakistan, Senegal, İsveç ve Ukrayna, Mısır'ın tasarı lehinde oy kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı oylamış, 128 ülkenin oylarıyla tasarı kabul edilmişti. 9 ülke ABD'nin kararını desteklerken, 35 ülke çekimser kaldı. Birleşmiş Milletler üyesi 172 ülkeden diplomatlar, ABD'nin kararını geri almasını New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan oturumda oyladı. 128 ülke tasarıyı kabul etti, 9 ülke ABD'nin kararını desteklerken, 35 ülke çekimser kalmıştı.

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