İsrail savcılığı, Kudüs’e ziyarette bulunan ve ülkesine dönmek için 11 Haziran’da geldiği Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan ile ilgili iddianameyi tamamladı. Savcılık, hazırladığı iddianameyi İsrail’in kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkemeye sundu. İddianameye göre Özkan, Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve düşman bir tarafın gönderdiği parayı ülkeye sokmakla suçlanıyor.

Mahkeme, savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi karara bağlamak üzere Özkan’ın gözaltı süresini 1 gün daha uzattı.

Özkan’ın avukatı Ömer Hamayse, "Serbest bırakılacağını umuyorum" dedi. Hamayse, Özkan’ın 500 doları Filistinli bir gence verdiğini doğrularken, gencin Hamas’ın mensuplarından biri olduğunu bilmediğini ifade etti. Özkan’ın sorgulanmasının Arapça yapıldığını kaydeden Hamayse,, Arapça bilmeyen Özkan’ın ifadelerinin mahkeme salonunda İbranice’ye çevrildiğini ve çevirinin bazı kısımlarında yanlışlık yapıldığını söyledi.