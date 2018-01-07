İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, " Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS Hareketi'ne destek verdiği gerekçesiyle uluslararası 20 kuruluşun temsilcisinin ülkeye girişine yasak getirdi.

AA'nın haberine göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan yaptığı açıklamada, savunmadan saldırıya geçtiklerini belirterek, "Boykot çağrısı yapan kuruluşlar bilmelidir ki İsrail devleti bu kuruluşların topraklarına girmesine ve vatandaşlarına zarar vermesine izin vermeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kuruluşların, İsrail’in uluslararası camiadaki meşruiyetine darbe vurmak için spekülatif haberlere yer verdiğini ileri süren Erdan, bunların sürekli İsrail’i boykot ettiğini ve farklı ülkelerdeki kuruluşlara da baskı uyguladığını iddia etti.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanlığının listesinde isimleri bulunan kuruluşlar arasında, Fransa’daki Filistin ile Dayanışma Derneği, İngiltere'den “War on Want” derneği, BDS’nin İtalya ve Fransa şubeleri, Avrupa Koordinasyon Konseyi, Aksa Dostları ve İrlanda ile Dayanışma Platformu, ABD’den Hizmet için Amerikan Dostları Komitesi, Filistin için Amerikalı Müslümanlar, Barış için Yahudi Sesi, Filistin’de Adalet için Milli Öğrenciler, Pembe Sembol ve Filistin Hakları için Amerika Platformu gibi örgütler yer alıyor.

Ayrıca İsveç’teki Filistin ile Dayanışma Derneği, Londra Filistin ile Dayanışma Platformu ile Norveç’teki Filistin Komitesinin yer aldığı listede, BDS'nin Şili ve Güney Afrika’daki şubeleri de bulunuyor.

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi", uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.

İsrail, BDS’yi stratejik bir tehdit olarak görüyor, buraya bağlı aktivistleri anti-Semitist olarak suçluyor ve boykot çağrısında bulunan bu kişileri sınır dışı ediyor.

İsrail Parlamentosu (Knesset) da Mart 2017’de, İsrail'i boykot etme çağrısı yapanlara giriş vizesi verilmemesini öngören "boykot" yasasını onaylamıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER