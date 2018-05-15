İsrail'e dünyadan tepki yağıyor!

ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit edip 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açarak 59 kişiyi şehit etmesinin ardından sükunet çağrısında bulundu.
Kono, basına yaptığı açıklamada, "Bu son derece üzücü bir durum ve bizler, tarafların konuyu sakin bir şekilde ele almasını umuyoruz." dedi.
ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğinin Kudüs'teki açılışına yetkili göndermediklerine işaret eden Kono, "Japonya hükümeti, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı düşünmüyor." açıklamasında bulundu.
ÇİN
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, “Çin çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına yol açan şiddet olaylarından ciddi endişe duyuyor ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerine karşı çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
“Taraflara ve özellikle İsrail tarafına gerilimi tırmandırmaktan kaçınması” çağrısını yapan Sözcü Lu, Kudüs'ün konumunun ve aidiyeti konusunun yüksek derecede hassas ve karmaşık olduğunu kaydetti.
Lu, Kudüs'ün dini ve etnik duyguları kapsayan İsrail ve Filistin arasındaki tartışmanın merkezi durumunda olduğunu ifade etti.
Çin'in, İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinin bir an önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına göre devam ettirilmesini ve Kudüs meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesini düşündüğünü ifade eden Lu, "Çin, baştan sona iki devletli çözüm ilkesi temelinde, 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ve Filistin halkının meşru ve haklı davasını destekliyor." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu, Çin’in, Filistin meselesinin nihai çözümünü teşvik etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmayı arzu ettiğini sözlerine ekledi.
BELÇİKA
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Gazze sınırında sivillerin İsrail askerleri tarafından hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Belçika'nın RTBF televizyon kanalına konuşan Reynders, "Gazze'de gördüğümüz şiddet kabul edilemez." dedi.
İsrail'in orantısız güç kullandığını vurgulayan Reynders, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına Belçika'nın başından beri karşı çıktığını kaydetti.
Reynders, İsrail-Filistin sorununun çözümü için tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu belirterek, "ABD olmadan müzakere masasına dönmek zor gibi görünüyor. Ancak ABD'nin tutumu da giderek tek taraflı bir hal almaya başladı." diye konuştu.
Halihazırda Brüksel'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de konuyu görüşeceğini söyleyen Reynders, sahada ne olup bittiğine ilişkin BM düzeyinde bir inceleme yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ'NDEN İSRAİL VE ARAP LİDERLERE TEPKİ
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Müslüman Alimler Birliği olarak, işgalci ve Siyonist ordunun Nekbe (felaket) gününde Filistin halkına karşı uyguladığı saldırıyı yakından takip ediyoruz. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyıp, işgalci bir ülkenin başkenti gibi tanımasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşen bu saldırılar bizi daha çok endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.
"ABD, İsrail'i teşvik ederek bu büyük suça ortak olmuştur" diyen Karadaği, şunları kaydetti:
"Filistin halkına karşı işlenen bu suçlar karşısındaki sessizlikleri nedeniyle başta Arap ülkelerindeki iktidarlar olmak üzere tüm dünya, meydana gelen bu olayların sorumlularıdır. İşlenen bu suçlar karşısında Arap liderlerinin çoğu sessiz kalıyor hatta bazıları Siyonistlerin yanında durarak ABD ve İsrail'in projelerine destek veriyor."
Karadaği, "Siyonist rejime karşı tüm İslam ve Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu suçları işleyenler yargılanmalı." dedi.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.
Tüm tepkilere rağmen ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliği dün düzenlenen törenle Kudüs'e taşındı.
İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit edip 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.
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