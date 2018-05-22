İsrail F-35 savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenleyen ilk ülke oldu!

Açıklama İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapıldı. İsrail ordusu, resmi açıklamasında ABD üretimi F-35 savaş uçaklarıyla saldırılar düzenleyen ilk ülke olduğunu, tüm Orta Doğu üstünde uçan F-35'lerle iki hedefin vurulduğunu belirtti.

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