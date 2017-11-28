İsrail, 'Filistin devleti Sina'ya kurulsun' dedi, Mısır'dan sert tepki geldi!

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin, Sina Yarımadası'nda bir karış toprağından dahi ödün vermeyeceğini belirtti.
Şukri, özel bir televizyon kanalında yayımlanan açıklamasında, İsrail Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel'in "Sina Yarımadası, Filistinlilerin devlet kurması için en iyi yer." açıklamasına yanıt verdi.
Bakan Şukri, "Mısır halkının kanlarıyla sulanan Sina başta olmak üzere Mısır topraklarındaki egemenliği kemirecek her türlü açıklamayı kim yaparsa yapsın reddediyoruz. Mısır, Sina'da bir karış toprağından dahi ödün vermeyecek ve kimsenin oraya saldırmasına izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.
Mısır basınında, dün bir konferansa katılmak üzere Kahire'ye gelen ve İsrail'in bir televizyon kanalına açıklama yapan Gamliel'in "Sina Yarımadası, Filistinlilerin devlet kurması için en iyi yer." sözü yer almıştı.
İsrail'de Dürzi toplumun temsilcilerinden Devlet Bakanı Eyüb Kara, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi'nin Filistinlilerin Sina Yarımadası'na yerleştirilmesini önerdiğini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da ABD Başkanı Donald Trump'a "iki devletli çözüm yerine Filistinlilerin Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi projesine" ilişkin bir taslak sunmayı planladığını savunmuştu.
Aralarında Hamas, Fetih, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FDHKC) de bulunduğu çeşitli grupları bünyesinde barındıran Filistin'deki Ulusal İslami Güçler de bunun üzerine yayımladığı ortak açıklamada, Filistinlilerin Mısır'da Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi projesine karşı olduklarını vurgulamıştı.
Söz konusu tarihte İsrail Başbakanlık Divanı iddiaları yalanlamış, Mısır Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamaların doğru olmadığı açıklamasında bulunmuştu.
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