İsrail: Filistinlilere müdahalelerimize devam edeceğiz

İsrail ordusunun, Gazze sınırında yaşanan ve 17 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan olaylarla ilgili aldığı eleştirilere ve kınamalara rağmen, göstericilere yönelik müdahalelerine devam edeceği belirtildi.

Haaretz gazetesinin üst düzey subaylara dayandırılan haberinde, "Cuma günü olduğu gibi Gazze'deki göstericilere karşı müdahalelerimize devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

"KESKİN NİŞANCI KONUŞLANDIRILMAYA DEVAM EDİLECEK"

Gazeteye konuşan askeri yetkililer, sınır şeridi boyunca keskin nişancı konuşlandırılmaya devam edileceğini ve görevlerinde değişiklik yapılmayacağını vurguladı.

Askerlerin birincil görevinin, göstericilerin sınır şeridindeki tellere yaklaşmasını engellemek olduğunu kaydeden subaylar, "ordu için tehlike oluşturmayan sivillerin öldürüldüğü" yönündeki suçlamalarla ilgili soruşturma başlatılacağını dile getirdi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

HAMAS: İŞGAL GÜÇLERİ ÖLDÜRMEYE KASTETMİŞ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in "Toprak Günü" münasebetiyle Gazze sınırında geçen cuma düzenlenen gösterilerde "öldürme niyeti olduğunu" belirtti.

Gazze sınırında geçen cuma başlatılan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ndeki tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Filistinli çocuk Muhammed Ayyaş'ın ailesiyle bir araya gelen Heniyye, "Gösteriler sırasında Filistin halkına yönelik katliama sebep olacak bir olay yaşanmadı. İşgal güçleri öldürmeye kastetmiş." dedi.

Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün barış yanlısı ve medeni bir eylem olduğuna dikkati çekerek, gösteriye kadın, çocuk, genç, yaşlı her kesimden Filistinlinin katıldığını ifade etti.

"İsrail'in, çocuklarımız, gençlerimize yönelik işlediği cinayetler önceden planlanmış." diyen Heniyye, işgal komutanlarını uluslararası mahkemelere çıkarmaları için tüm dünyaya gereken sorumluluğu üstlenmesi çağrısında bulundu.

Heniyye, yürüyüşün büyük bir eylem olduğuna işaret ederek, "Geçen cuma Gazze'nin doğu sınırında idik. Bir dahaki sefere sınırın nerede olacağını bilemiyoruz." diye konuştu.

Gazze'de 2006'dan bu yana uygulanan ablukanın sona ermesi gerektiğinin altını çizen Heniyye, Gazzelilerin, bu durumun devam etmesine tahammülleri kalmadığını vurguladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, geçen cuma günü başlayan Toprak Günü’nün 42'nci yıldönümü münasebetiyle yapılan ve halen devam eden barışçıl eylemlere, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 17 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştı.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fransa olarak İsrail makamlarının sivilleri koruma zorunluluğunu hatırlattıklarını belirten Mühll, şunları kaydetti:

"Fransa, Gazze şeridinde son günlerde meydana gelen ciddi olaylara ilişkin derin endişelerini ifade ediyor, aynı zamanda Filistinlilerin huzur içinde gösteri yapma hakları olduğunu hatırlatıyor."

Gazze şeridindeki insani krizin durdurulması için ablukanın ve kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Mühll, iki devletli çözüme yönelik ciddi müzakerelerin sürdürülmesinin aciliyetine de işaret etti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

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