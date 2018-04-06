İsrail: Gazze'de sınıra yaklaşan Filistinlilere ateş açtık

Filistinli protestocular, "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü"nün ikinci ayağı için yine Gazze sınırında. İsrail ordusu, sınıra yaklaşanlara ateş açıldığını ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise geçen hafta protestoların ilk gününde çıkan çatışmalar sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.
Son protestolar, Gazze'de 8 hafta sürecek "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı verilen eylemin bir parçası.
Protestocular bugün yürüyüşün ikinci ayağı için toplanırken, yine çatışma çıktı.
Fransız haber ajansı AFP, İsrailli keskin nişancıların görüşünü sınırlamak isteyen bazı Filistinli protestocularun yoğun duman çıkarmak için lastikleri ateşe verdiklerini, İsrail askerlerinin ise biber gazıyla gruba müdahale ettiğini bildirdi.
Geçtiğimiz hafta da on binlerce Filistinli yürüyüş için 65 km uzunluğundaki sınır yakınlarında kamp kurmuştu.
İsrail askerleri yine sınırlara yaklaştıkları gerekçesiyle protestoya müdahale etmişti.
Bölge 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana en kanlı güne sahne olmuş, askerlerin açtığı ateş ve çıkan çatışmalar sonucu 19 kişi hayatını kaybetmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralanan bir Filistinlinin daha bugün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) ise İsrail'i protestolara geçen haftaki gibi sert yanıt vermemesi yolunda uyardı.
BM İnsan Hakları Sözcüsü Elizabeth Throssell, ateşli silahların sadece son çare olduğu durumlarda kullanılması gerektiğini, aksi takdirde İsrail'in kasti sivil ölümlerine yol açarak 4'üncü Cenevre Konvansiyonu'nu ihlal edeceğini söyledi.
Türkiye dahil birçok ülke İsrail'i Filistinlilere karşı "aşırı güç kullanmakla" suçlamıştı.
BM İsrail'e Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuş, İsrail ise hayatını kaybedenlerin çoğunun "terörist" olduğunu ve askerlerinin gereğini yaptığını öne sürerek BM'nin çağrısını reddetmişti.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, protestoların ikinci ayağı öncesi, "Eğer provokasyonlar olursa, geçen haftaki gibi en sert türden karşılık verilecektir" demişti.
Eylemin Filistinlilerin Nakba (Felaket) günü olarak andığı 15 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.
Bu günde 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra yüz binlerce Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kalması protesto ediliyor.
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