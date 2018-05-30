Gazze'den İsrail'e roket atışlarının ardından gün boyu büyük gerilimin yaşandığı bölgede İsrail uçakları Gazze'ye yönelik hava saldırısı başlattı.

IDF, Gazze'de 25 HAMAS noktası ve tünellerin hedef alındığını aktardı. Salı günü roket saldırılarının ardından IDF sözcüsü Gazze'ye gece harekat başlayacağını açıklamıştı.

Ağır bombardımanda bir çok sivil yerleşim bölgesinin hedef alındığı bildiriliyor.

Gazze'de bir çok yerleşim birimine düşen bombalar nedeniyle Filistin halkı geceyi sığınaklarda geçiriyor.

İsrail'in güneyinde ise bir çok bölgede alarmlar çalarken halk sığınaklara gitmesi konusunda uyarılıyor. İsrail'in Demir Kubbe olarak adlandırdığı koruma kalkanını geçen bir çok füzenin bölgeye düştüğü de gelen haberler arasında.

Gazze'den salı günü İsrail'e 50'ye yakın roket aldığı belirtilmişti. İsrail Gazze şeridine tanklar göndermesinin ardından bombardımana başladı.

Bölgede son iki aydır ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kaynaklı gerilim yaşanıyor. Gazze'den atılan roketler ile başlayan gerilim 2014'ten bugüne HAMAS-İsrail arasındaki en önemli hareketlilik olarak nitelendi.

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