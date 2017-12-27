ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti kararı ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatının ardından gerçekleştirilen protestolarda bir çok gazeteci yaralandı.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, protestolarda İsrail güçleri tarafından gazetecilere "sistematik biçimde" saldırıldı. İsrail güçleri ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını protesto eden ve dünyaya sesini duyurmaya çalışan göstericilere gerçek mühimmat, plastik mermiler, coplar ve göz yaşartıcı gaz ile sert müdahalede bulundu.

Resmi kaynaklara göre işgal güçlerinin müdahalesinde 20'si kadın olmak üzere 100 gazeteci yaralandı.

İHA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma talimatı vermesinin ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria'da gerginlik artmıştı. Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken can kayıpları da yaşanmıştı.

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