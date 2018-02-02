İsrail askerleri, Batı Şeria, Gazze sınırı ve Doğu Kudüs'te, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sırasında 42 Filistinli gösterici yaralandı.

5 KİŞİ GERÇEK, 2 KİŞİ PLASTİK MERMİ İLE YARALANDI

AA'nın haberine göre, Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinli göstericileri dağıtmak için kullandığı gerçek ve plastik mermiyle yaralanan 7 kişi ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen 31 Filistinliye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, 5 kişinin gerçek 2 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı bugün Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında protesto edildi.

GAZZE SINIRINDAKİ GÖSTERİLERDE 15 KİŞİ YARALANDI

Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan ikisinin ağır, diğerlerinin orta derecede olduğunu ifade eden Kudra, onlarca kişinin de gazdan etkilendiğini kaydetti.

İSRAİL ASKERLERİ DOĞU KUDÜS'TE GÖSTERCİLERE ATEŞ AÇTI: 20 YARALI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki İseviye beldesinde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir grup Filistinli cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenledi.

İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle müdahalesinde göstericilerden 20 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Yaralıların yakın hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER