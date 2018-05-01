İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Netanyahu'nun Macron ve Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmelerde "İran'ın nükleer silah edinme çabaları çerçevesinde elde ettiği ayrıntılı istihbarat bilgilerini paylaşmak üzere İsrail'in profesyonel ekiplerini önümüzdeki günlerde Fransa ve Almanya'ya göndermesi" konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından dün İran'ın nükleer silah programıyla ilgili bilgilerinin paylaşılması hakkında, İsrail'in Tahran'ın nükleer aktivitelerinin incelenmesinin uzun vadeli olduğu yönünde açıklamada bulundu.

NETANYAHU, PUTIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Netanyahu ile Putin, İran'la yapılan nükleer anlaşma çerçevesindeki kapsamlı ortak planın mevcut durumuna ilişkin konuları ele aldı.

Görüşmenin, Netanyahu'nun bu konuda yaptığı açıklama dikkate alınarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

FRANSA VE ALMANYA ANLAŞMADAN ÇIKILMASINI İSTEMİYOR

Anlaşmaya İran ve ABD ile birlikte imza koymuş olan Rusya, Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa da anlaşmayı İran'ın nükleer bomba imal etmesini önlemek için en doğru araç olarak görüyorlar. Trump'ı ikna etmeye çalışan üç Avrupa ülkesi ile görüşmeleri yürüten ABD müzakerecisi Brian Hook, Washington'da bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Henüz sonuca varmadık ama ilerleme sağladık" dedi.

Macron Washington'dan ayrılmadan önce Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, resmi adı JCPOA (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) olan anlaşmanın kusursuz olmadığını ancak yerine daha kapsamlı bir yenisi hazırlanana kadar yürürlükte kalması gerektiğini söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER