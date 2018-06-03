İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait iki askeri mevziyi vurduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Kassam Tugayları'na ait Ayn Calut mevzisi ile Gazze kentinin doğusunda "Yermuk" olarak bilinen askeri mevziyi bombaladı. Bombalamanın Cumartesi gündüz saatlerinde Gazze'den atılan roketlerin ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda göstericilere gerçek mermi ile ateş açması sonucu gönüllü hemşire Neccar şehit olmuştu.

Gönüllü hemşire ya da Filistinlilerin ona taktığı isimle “yardım meleği”, 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinden iki gün sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında yaşanan olaylarda İsrail askerlerince yaralanan Filistinlilere gönüllü bir şekilde müdahale etmenin kendisi için “kolay” bir karar olmadığını söylemişti.

İsrail güçleri Cuma günü Gazze sınırında gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ı şehit ettiği saldırı, sivillerin hayatı ve güvenliğine yönelik olarak pek çok kesimce kınanmıştı. İsrail ise hemşirenin ölümü ile ilgili soruşturma açtığını açıklamıştı.

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