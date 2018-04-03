Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yaptığı anlaşma sebebiyle ağır eleştirilere maruz kalan İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'in güneyindeki vatandaşları dinlediğini, onlarla ve İçişleri Bakanlığı ile görüştükten sonra anlaşmayı yeniden gözden geçireceğini söyledi.

Anlaşmayla İsrail'de bulunan 16 bin 250 kadar Afrikalı mültecinin Kanada, Almanya veya İtalya gibi gelişmiş ülkelere gönderileceği, bunun yerine İsrail'in Afrika’dan gelecek yeni mültecileri kabul etmesi öngörülüyordu. Edinilen bilgilere göre, ABD ve İsveç'in bu mültecilerin bir kısmını kabul edeceği ifade edildi.

İTALYA'DAN "İSRAİL'DEKİ AFRİKALI GÖÇMENLER" AÇIKLAMASI

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında varılan "göçmen anlaşmasına" ilişkin, "İsrail ve UNHCR arasındaki 'Afrika'dan İsrail'e giden ve İsrail'in reddetmeme taahhütünde bulunduğu göçmenlerin 5 yıl içinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin' ikili anlaşma bağlamında İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirilir." ifadesini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile BM arasında varılan anlaşma kapsamında İsrail'deki Afrikalı göçmenlerin Batılı ülkelere gönderilmesine ilişkin, İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İsrail ve UNHCR arasındaki 'Afrika'dan İsrail'e giden ve İsrail'in reddetmeme taahhütünde bulunduğu göçmenlerin 5 yıl içinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin' ikili anlaşma bağlamında İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirilir." ifadesi kullandı.

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Afrikalı göçmenlerin İsrail'e gelmesini "şiddetli terör saldırılarından çok daha kötü bir olay" şeklinde tanımlamıştı.

İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017'de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı geçirmişti. Buna göre sınır dışı edilmeye "razı" olmayan göçmenlerin hapse atılması öngörülüyordu ancak bu uygulama İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.

İsrail'de tamamına yakını Eritre ve Sudan'daki savaş ve katliamlardan kaçan yaklaşık 40 bin Afrikalı göçmen bulunuyor. Afrikalı göçmenlerin büyük çoğunluğu Hristiyan, bir kısmı da Müslümanlardan oluşuyor.

İsrail hükümeti bu kişilere mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

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