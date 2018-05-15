İsrail'in güneyinde siren sesleri!

Reuters'ın son dakika haberine göre, İsrail'in Gazze sınırına yakın güney bölgesinde füze uyarı sirenleri çalmaya başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü sirenlerin yanlış alarm olduğunu belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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