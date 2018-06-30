AA muhabirine konuşan Ramallah'taki Filistinli Gruplar Koordinatörü Isam Bekr, Han el-Ahmar bölgesinin korunması için düzenleyecekleri tüm faaliyetlere geniş katılım beklediklerini söyledi.

Bölgenin, İsrail'in uyguladığı "etnik temizlik" politikasına karşı korunması gerektiğine işaret eden Bekr, her gün düzenlenecek gösterilerle ve bölge halkının direnişine destek vererek, İsrail'in tehcir planlarına direnilebileceğini ifade etti.

Isam Bekr, yıkım ve tehcir işleminin her an gerçekleşebileceğini, bu nedenle sürekli olarak bölgede bulunmak gerektiğine değindi.

İsrail Adalet Mahkemesi geçen ay, 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.